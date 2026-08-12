KLA Aktie 945590 / US4824801009
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12.08.2026 16:02:41
NASDAQ Composite Index-Papier KLA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KLA von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in KLA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades KLA-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen KLA-Anteile an diesem Tag bei 93.55 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die KLA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.069 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der KLA-Aktie auf 200.47 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 214.28 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 114.28 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete KLA eine Marktkapitalisierung von 252.17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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