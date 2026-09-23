KLA Aktie 945590 / US4824801009
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|Profitables KLA-Investment?
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23.09.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Papier KLA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KLA von vor 5 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die KLA-Aktie gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem KLA-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das KLA-Papier an diesem Tag 37.10 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 2.696 KLA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der KLA-Aktie auf 188.32 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 507.63 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 407.63 Prozent.
KLA war somit zuletzt am Markt 239.71 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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