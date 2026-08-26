NASDAQ Composite Index-Papier KLA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KLA von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde die KLA-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen KLA-Anteile an diesem Tag bei 33.38 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 299.625 KLA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.08.2026 gerechnet (183.34 USD), wäre die Investition nun 54’933.33 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +449.33 Prozent.

Der Marktwert von KLA betrug jüngst 236.90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch