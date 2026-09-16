KLA Aktie 945590 / US4824801009
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16.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier KLA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KLA von vor 3 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in KLA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
KLA-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren KLA-Anteile 45.42 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das KLA-Papier investiert hätte, hätte er nun 220.158 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen KLA-Aktien wären am 15.09.2026 36’990.89 USD wert, da der Schlussstand 168.02 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 269.91 Prozent.
Der Marktwert von KLA betrug jüngst 220.64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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