NASDAQ Composite Index-Papier KLA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KLA von vor 10 Jahren eingebracht

Am 02.09.2016 wurde das KLA-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen KLA-Anteile an diesem Tag bei 7.02 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die KLA-Aktie investiert hat, hat nun 14.245 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’434.33 USD, da sich der Wert eines KLA-Anteils am 01.09.2026 auf 170.89 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 2’334.33 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von KLA bezifferte sich zuletzt auf 229.75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch