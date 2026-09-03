JetBlue Airways Aktie 1381837 / US4771431016
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|JetBlue Airways-Performance im Blick
|
03.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier JetBlue Airways-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in JetBlue Airways von vor 5 Jahren angefallen
Bei einem frühen JetBlue Airways-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem JetBlue Airways-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die JetBlue Airways-Anteile bei 14.94 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die JetBlue Airways-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 66.934 JetBlue Airways-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 02.09.2026 310.58 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4.64 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 68.94 Prozent eingebüsst.
JetBlue Airways erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu JetBlue Airways Corp.
|
16:02
|NASDAQ Composite Index-Papier JetBlue Airways-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in JetBlue Airways von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite beendet die Montagssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Börse New York: NASDAQ Composite schwächer (finanzen.ch)
|
27.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier JetBlue Airways-Aktie: So viel Verlust hätte eine JetBlue Airways-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
20.08.26
|NASDAQ Composite Index-Titel JetBlue Airways-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in JetBlue Airways von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ Composite letztendlich in Rot (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite nachmittags schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu JetBlue Airways Corp.
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Grün -- DAX fester -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt und der deutsche Leitindex präsentieren sich am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Aktienmärkte legen am Donnerstag ebenfalls zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.