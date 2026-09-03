NASDAQ Composite Index-Papier JetBlue Airways-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in JetBlue Airways von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem JetBlue Airways-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die JetBlue Airways-Anteile bei 14.94 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die JetBlue Airways-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 66.934 JetBlue Airways-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 02.09.2026 310.58 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4.64 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 68.94 Prozent eingebüsst.

JetBlue Airways erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch