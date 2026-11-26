Heute vor 5 Jahren wurden Trades JetBlue Airways-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen JetBlue Airways-Anteile an diesem Tag bei 13.62 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 73.421 JetBlue Airways-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des JetBlue Airways-Papiers auf 3.78 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 277.53 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 72.25 Prozent.

JetBlue Airways erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch