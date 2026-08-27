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JetBlue Airways Aktie 1381837 / US4771431016

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Rentable JetBlue Airways-Investition? 27.08.2026 16:02:19

NASDAQ Composite Index-Papier JetBlue Airways-Aktie: So viel Verlust hätte eine JetBlue Airways-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren JetBlue Airways-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

JetBlue Airways
3.97 CHF -2.44%
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JetBlue Airways-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des JetBlue Airways-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 6.06 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das JetBlue Airways-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16.502 JetBlue Airways-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 4.99 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 82.34 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 17.66 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte JetBlue Airways einen Börsenwert von 1.92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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