Vor 3 Jahren wurde das JetBlue Airways-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 4.19 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 23.866 JetBlue Airways-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 85.20 USD, da sich der Wert einer JetBlue Airways-Aktie am 18.11.2026 auf 3.57 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 85.20 USD, was einer negativen Performance von 14.80 Prozent entspricht.

JetBlue Airways markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch