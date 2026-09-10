NASDAQ Composite Index-Papier JetBlue Airways-Aktie: So viel hätte eine Investition in JetBlue Airways von vor 10 Jahren gekostet

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit JetBlue Airways-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die JetBlue Airways-Aktie letztlich bei 16.22 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 616.523 JetBlue Airways-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des JetBlue Airways-Papiers auf 4.38 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’700.37 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 73.00 Prozent verringert.

JetBlue Airways war somit zuletzt am Markt 1.70 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch