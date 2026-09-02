NASDAQ Composite Index-Papier JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in JB Hunt Transportation Services von vor 10 Jahren verdient

Am 02.09.2016 wurden JB Hunt Transportation Services-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das JB Hunt Transportation Services-Papier an diesem Tag bei 80.23 USD. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die JB Hunt Transportation Services-Aktie investiert hat, hat nun 12.464 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 01.09.2026 auf 256.48 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’196.81 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 219.68 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für JB Hunt Transportation Services eine Börsenbewertung in Höhe von 24.99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch