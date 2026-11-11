NASDAQ Composite Index-Papier JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JB Hunt Transportation Services-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der JB Hunt Transportation Services-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das JB Hunt Transportation Services-Papier 173.82 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das JB Hunt Transportation Services-Papier investiert hätte, befänden sich nun 57.531 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.11.2026 gerechnet (226.27 USD), wäre die Investition nun 13’017.49 USD wert. Damit wäre die Investition um 30.17 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für JB Hunt Transportation Services eine Börsenbewertung in Höhe von 20.79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch