J.B. Hunt Transportation Services Aktie 940190 / US4456581077
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19.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Papier JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JB Hunt Transportation Services-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren JB Hunt Transportation Services-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurde die JB Hunt Transportation Services-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das JB Hunt Transportation Services-Papier 191.01 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 USD in die JB Hunt Transportation Services-Aktie investierten, hätten nun 52.353 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des JB Hunt Transportation Services-Papiers auf 274.19 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’354.75 USD wert. Damit wäre die Investition 43.55 Prozent mehr wert.
JB Hunt Transportation Services erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 26.75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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