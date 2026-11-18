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|JB Hunt Transportation Services-Anlage unter der Lupe
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18.11.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel hätte eine Investition in JB Hunt Transportation Services von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in JB Hunt Transportation Services-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades JB Hunt Transportation Services-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die JB Hunt Transportation Services-Aktie bei 195.75 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die JB Hunt Transportation Services-Aktie investiert hat, hat nun 0.511 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.11.2026 114.56 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 224.25 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 14.56 Prozent gesteigert.
Der JB Hunt Transportation Services-Wert an der Börse wurde auf 21.65 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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