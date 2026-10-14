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J.B. Hunt Transportation Services Aktie 940190 / US4456581077

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Lohnende JB Hunt Transportation Services-Investition? 14.10.2026 16:02:35

NASDAQ Composite Index-Papier JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine JB Hunt Transportation Services-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen JB Hunt Transportation Services-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

J.B. Hunt Transportation Services
191.68 CHF 0.05%
Kaufen Verkaufen

Das JB Hunt Transportation Services-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die JB Hunt Transportation Services-Aktie bei 191.41 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 5.224 JB Hunt Transportation Services-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 229.04 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’196.59 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 19.66 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von JB Hunt Transportation Services belief sich zuletzt auf 21.27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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