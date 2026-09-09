J.B. Hunt Transportation Services Aktie 940190 / US4456581077
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09.09.2026 16:02:30
NASDAQ Composite Index-Papier JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JB Hunt Transportation Services-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen JB Hunt Transportation Services-Investment gewesen.
JB Hunt Transportation Services-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 141.00 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die JB Hunt Transportation Services-Aktie investiert hätte, hätte er nun 70.922 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der JB Hunt Transportation Services-Aktie auf 274.78 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19’487.94 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 94.88 Prozent gesteigert.
JB Hunt Transportation Services erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 25.73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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