J.B. Hunt Transportation Services Aktie 940190 / US4456581077
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26.08.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Papier JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JB Hunt Transportation Services-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in JB Hunt Transportation Services-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem JB Hunt Transportation Services-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 174.95 USD wert. Bei einem JB Hunt Transportation Services-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.572 JB Hunt Transportation Services-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.08.2026 149.86 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 262.18 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 49.86 Prozent.
Der Börsenwert von JB Hunt Transportation Services belief sich jüngst auf 24.37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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