NASDAQ Composite Index-Papier JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JB Hunt Transportation Services von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der JB Hunt Transportation Services-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die JB Hunt Transportation Services-Anteile bei 170.82 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die JB Hunt Transportation Services-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5.854 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der JB Hunt Transportation Services-Aktie auf 237.41 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’389.83 USD wert. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’389.83 USD entspricht einer Performance von +38.98 Prozent.

Der Marktwert von JB Hunt Transportation Services betrug jüngst 22.12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch