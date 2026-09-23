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J.B. Hunt Transportation Services Aktie 940190 / US4456581077

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Rentable JB Hunt Transportation Services-Anlage? 23.09.2026 16:02:27

NASDAQ Composite Index-Papier JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JB Hunt Transportation Services von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen JB Hunt Transportation Services-Investment verdienen können.

J.B. Hunt Transportation Services
195.08 CHF 1.11%
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der JB Hunt Transportation Services-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die JB Hunt Transportation Services-Anteile bei 170.82 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die JB Hunt Transportation Services-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5.854 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der JB Hunt Transportation Services-Aktie auf 237.41 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’389.83 USD wert. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’389.83 USD entspricht einer Performance von +38.98 Prozent.

Der Marktwert von JB Hunt Transportation Services betrug jüngst 22.12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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