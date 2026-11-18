|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühe Investition
|
18.11.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ionis Pharmaceuticals von vor 10 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Investment in Ionis Pharmaceuticals-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Vor 10 Jahren wurde das Ionis Pharmaceuticals-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 45.12 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1’000 USD in die Ionis Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 22.163 Anteilen. Die gehaltenen Ionis Pharmaceuticals-Papiere wären am 17.11.2026 597.52 USD wert, da der Schlussstand 26.96 USD betrug. Das kommt einer Abnahme um 40.25 Prozent gleich.
Ionis Pharmaceuticals erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4.67 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ionis Pharmaceuticals Inc
|
18.11.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ionis Pharmaceuticals von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite schliesst im Minus (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite verliert am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
|
11.11.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ionis Pharmaceuticals von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite schwächelt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: So performt der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite in Rot (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Start des Dienstagshandels Abschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Ionis Pharmaceuticals Inc
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer -- DAX etwas stärker -- Asiens Börsen schliesst mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt rutscht ins Minus. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit einer poisitiven Tendenz. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.