Vor 10 Jahren wurde das Ionis Pharmaceuticals-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 45.12 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1’000 USD in die Ionis Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 22.163 Anteilen. Die gehaltenen Ionis Pharmaceuticals-Papiere wären am 17.11.2026 597.52 USD wert, da der Schlussstand 26.96 USD betrug. Das kommt einer Abnahme um 40.25 Prozent gleich.

Ionis Pharmaceuticals erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4.67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch