NASDAQ Composite Index-Papier Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ionis Pharmaceuticals von vor einem Jahr eingebracht

Die Ionis Pharmaceuticals-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Ionis Pharmaceuticals-Anteile bei 65.42 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.529 Ionis Pharmaceuticals-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 45.89 USD gerechnet, wäre die Investition nun 70.15 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 29.85 Prozent.

Jüngst verzeichnete Ionis Pharmaceuticals eine Marktkapitalisierung von 7.58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch