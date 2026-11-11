NASDAQ Composite Index-Papier Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ionis Pharmaceuticals von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Ionis Pharmaceuticals-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Ionis Pharmaceuticals-Papier bei 33.56 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.980 Ionis Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 10.11.2026 84.00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 28.19 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 16.00 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Ionis Pharmaceuticals bezifferte sich zuletzt auf 5.12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch