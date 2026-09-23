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Ionis Pharmaceuticals Aktie 30877188 / US4622221004

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Investmentbeispiel 23.09.2026 16:02:27

NASDAQ Composite Index-Papier Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ionis Pharmaceuticals von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Ionis Pharmaceuticals-Einstiegs gewesen.

Ionis Pharmaceuticals
35.89 CHF -4.20%
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Heute vor 10 Jahren wurde das Ionis Pharmaceuticals-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 35.12 USD. Wer vor 10 Jahren 10’000 USD in die Ionis Pharmaceuticals-Aktie investiert hat, hat nun 284.738 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.09.2026 13’026.77 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 45.75 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 30.27 Prozent.

Der Marktwert von Ionis Pharmaceuticals betrug jüngst 7.44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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