NASDAQ Composite Index-Papier Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ionis Pharmaceuticals-Investment von vor 10 Jahren verdient

Am 26.08.2016 wurde die Ionis Pharmaceuticals-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Ionis Pharmaceuticals-Papier an diesem Tag 30.90 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Ionis Pharmaceuticals-Papier investiert hätte, befänden sich nun 32.362 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Ionis Pharmaceuticals-Anteile wären am 25.08.2026 2’057.28 USD wert, da der Schlussstand 63.57 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 105.73 Prozent angewachsen.

Alle Ionis Pharmaceuticals-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10.30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch