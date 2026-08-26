Ionis Pharmaceuticals Aktie 30877188 / US4622221004
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26.08.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Papier Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ionis Pharmaceuticals-Investment von vor 10 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ionis Pharmaceuticals-Aktie Investoren gebracht.
Am 26.08.2016 wurde die Ionis Pharmaceuticals-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Ionis Pharmaceuticals-Papier an diesem Tag 30.90 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Ionis Pharmaceuticals-Papier investiert hätte, befänden sich nun 32.362 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Ionis Pharmaceuticals-Anteile wären am 25.08.2026 2’057.28 USD wert, da der Schlussstand 63.57 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 105.73 Prozent angewachsen.
Alle Ionis Pharmaceuticals-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10.30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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