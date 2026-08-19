NASDAQ Composite Index-Papier Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ionis Pharmaceuticals von vor 5 Jahren eingebracht

Das Ionis Pharmaceuticals-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 37.84 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Ionis Pharmaceuticals-Aktie investierten, hätten nun 2.643 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 157.56 USD, da sich der Wert einer Ionis Pharmaceuticals-Aktie am 18.08.2026 auf 59.62 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +57.56 Prozent.

Der Börsenwert von Ionis Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 9.79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch