Ionis Pharmaceuticals Aktie 30877188 / US4622221004
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19.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Papier Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ionis Pharmaceuticals von vor 5 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Ionis Pharmaceuticals-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Das Ionis Pharmaceuticals-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 37.84 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Ionis Pharmaceuticals-Aktie investierten, hätten nun 2.643 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 157.56 USD, da sich der Wert einer Ionis Pharmaceuticals-Aktie am 18.08.2026 auf 59.62 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +57.56 Prozent.
Der Börsenwert von Ionis Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 9.79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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