NASDAQ Composite Index-Papier Intuitive Surgical-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intuitive Surgical von vor 5 Jahren eingebracht

Am 08.09.2021 wurde die Intuitive Surgical-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 360.85 USD wert. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die Intuitive Surgical-Aktie investiert hat, hat nun 2.771 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Intuitive Surgical-Aktie auf 366.70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’016.20 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1.62 Prozent zugenommen.

Intuitive Surgical markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 129.54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch