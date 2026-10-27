NASDAQ Composite Index-Papier Intuitive Surgical-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intuitive Surgical-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Intuitive Surgical-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 258.98 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Intuitive Surgical-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 38.613 Intuitive Surgical-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 26.10.2026 auf 451.63 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17’438.80 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 74.39 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Intuitive Surgical bezifferte sich zuletzt auf 156.34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch