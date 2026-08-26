NASDAQ Composite Index-Papier Intuit-Aktie: So viel Verlust hätte eine Intuit-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das Intuit-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Intuit-Anteile bei 519.05 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 1.927 Intuit-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 25.08.2026 auf 357.46 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 688.68 USD wert. Damit wäre die Investition um 31.13 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von Intuit belief sich zuletzt auf 101.05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch