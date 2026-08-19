Intuit Aktie 60141 / US4612021034
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19.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Papier Intuit-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Intuit von vor einem Jahr bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Intuit-Aktie Investoren gebracht.
Intuit-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 701.03 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Intuit-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.143 Intuit-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 18.08.2026 auf 350.41 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 49.99 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 50.01 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Intuit belief sich zuletzt auf 92.28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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