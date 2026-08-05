NASDAQ Composite Index-Papier Intuit-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Intuit von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde die Intuit-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 538.01 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Intuit-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.859 Intuit-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 601.48 USD, da sich der Wert eines Intuit-Anteils am 04.08.2026 auf 323.60 USD belief. Aus 1’000 USD wurden somit 601.48 USD, was einer negativen Performance von 39.85 Prozent entspricht.

Intuit wurde jüngst mit einem Börsenwert von 87.10 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch