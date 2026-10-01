inTest Aktie 661039 / US4611471008
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01.10.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Papier inTest-Aktie: So viel Verlust hätte ein inTest-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die inTest-Aktie Investoren gebracht.
Die inTest-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse AMEX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die inTest-Anteile bei 15.17 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1’000 USD in die inTest-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 65.920 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 779.83 USD, da sich der Wert eines inTest-Anteils am 30.09.2026 auf 11.83 USD belief. Aus 1’000 USD wurden somit 779.83 USD, was einer negativen Performance von 22.02 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von inTest bezifferte sich zuletzt auf 145.28 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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