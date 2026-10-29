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29.10.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Papier inTest-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in inTest von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in inTest-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 3 Jahren wurden inTest-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse AMEX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 12.93 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 773.395 inTest-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12’451.66 USD, da sich der Wert eines inTest-Papiers am 28.10.2026 auf 16.10 USD belief. Mit einer Performance von +24.52 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von inTest bezifferte sich zuletzt auf 206.81 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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