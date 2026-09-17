inTest Aktie 661039 / US4611471008
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17.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier inTest-Aktie: So viel Gewinn hätte eine inTest-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen inTest-Investment verdienen können.
Die inTest-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse AMEX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 4.05 USD. Bei einem inTest-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2’469.136 inTest-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 10.81 USD gerechnet, wäre die Investition nun 26’691.36 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 166.91 Prozent gesteigert.
inTest markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 136.92 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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