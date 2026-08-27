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inTest-Performance 27.08.2026 16:02:19

NASDAQ Composite Index-Papier inTest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein inTest-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in inTest-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

inTest
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Die inTest-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse AMEX gehandelt. Zur Schlussglocke waren inTest-Anteile an diesem Tag 7.13 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in die inTest-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1’402.525 inTest-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 15’974.75 USD, da sich der Wert eines inTest-Anteils am 26.08.2026 auf 11.39 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 59.75 Prozent erhöht.

inTest markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 145.70 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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