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05.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Papier inTest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein inTest-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in inTest-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurde das inTest-Papier an der Börse AMEX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 13.12 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die inTest-Aktie investiert hat, hat nun 7.622 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 106.71 USD, da sich der Wert einer inTest-Aktie am 04.11.2026 auf 14.00 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 6.71 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von inTest bezifferte sich zuletzt auf 187.95 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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