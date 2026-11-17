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|InterDigital-Investition im Blick
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17.11.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier InterDigital-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in InterDigital von vor einem Jahr bedeutet
Investoren, die vor Jahren in InterDigital-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Am 17.11.2025 wurden InterDigital-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 339.12 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 2.949 InterDigital-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 809.33 USD, da sich der Wert eines InterDigital-Anteils am 16.11.2026 auf 274.46 USD belief. Die Abnahme von 1’000 USD zu 809.33 USD entspricht einer negativen Performance von 19.07 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von InterDigital belief sich zuletzt auf 7.43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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