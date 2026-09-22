NASDAQ Composite Index-Papier InterDigital-Aktie: So viel Verlust hätte ein InterDigital-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde die InterDigital-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 346.49 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 28.861 InterDigital-Aktien. Die gehaltenen InterDigital-Papiere wären am 21.09.2026 9’428.84 USD wert, da der Schlussstand 326.70 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 5.71 Prozent vermindert.

InterDigital markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8.33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch