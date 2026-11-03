NASDAQ Composite Index-Papier InterDigital-Aktie: So viel hätten Anleger an einem InterDigital-Investment von vor 5 Jahren verdient

Am 03.11.2021 wurde die InterDigital-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die InterDigital-Anteile bei 71.62 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 139.626 InterDigital-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.11.2026 44’114.77 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 315.95 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 341.15 Prozent vermehrt.

InterDigital war somit zuletzt am Markt 8.02 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch