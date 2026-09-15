NASDAQ Composite Index-Papier InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte eine InterDigital-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde das InterDigital-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das InterDigital-Papier bei 75.78 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das InterDigital-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13.196 InterDigital-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 4’491.69 USD, da sich der Wert eines InterDigital-Anteils am 14.09.2026 auf 340.38 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 349.17 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte InterDigital einen Börsenwert von 9.05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch