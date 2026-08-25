NASDAQ Composite Index-Papier InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterDigital von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades InterDigital-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das InterDigital-Papier bei 265.21 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das InterDigital-Papier investiert hätte, hätte er nun 3.771 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’286.11 USD, da sich der Wert einer InterDigital-Aktie am 24.08.2026 auf 341.09 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 28.61 Prozent vermehrt.

InterDigital erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8.85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch