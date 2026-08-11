NASDAQ Composite Index-Papier InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterDigital von vor 5 Jahren eingebracht

Am 11.08.2021 wurde das InterDigital-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 75.09 USD. Bei einem InterDigital-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 133.174 InterDigital-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der InterDigital-Aktie auf 348.25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 46’377.68 USD wert. Die Steigerung von 10’000 USD zu 46’377.68 USD entspricht einer Performance von +363.78 Prozent.

InterDigital wurde am Markt mit 8.90 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch