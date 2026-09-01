InterDigital Aktie 3253858 / US45867G1013
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01.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterDigital von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren InterDigital-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem InterDigital-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 85.94 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die InterDigital-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 116.360 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen InterDigital-Aktien wären am 31.08.2026 38’984.18 USD wert, da der Schlussstand 335.03 USD betrug. Die Steigerung von 10’000 USD zu 38’984.18 USD entspricht einer Performance von +289.84 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von InterDigital belief sich zuletzt auf 8.65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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