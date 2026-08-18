NASDAQ Composite Index-Papier InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterDigital von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades InterDigital-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 68.97 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.450 InterDigital-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 348.39 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 505.13 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 405.13 Prozent.

Der Börsenwert von InterDigital belief sich zuletzt auf 8.88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch