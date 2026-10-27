NASDAQ Composite Index-Papier InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein InterDigital-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit InterDigital-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das InterDigital-Papier bei 75.70 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 13.210 InterDigital-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.10.2026 4’283.49 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 324.26 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 328.35 Prozent gleich.

Der Börsenwert von InterDigital belief sich zuletzt auf 8.36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch