Inter Parfums Aktie 833467 / US4583341098
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01.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Inter Parfums-Aktie: So viel Verlust hätte eine Inter Parfums-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Inter Parfums-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Die Inter Parfums-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 140.73 USD. Wer vor 3 Jahren 1’000 USD in die Inter Parfums-Aktie investiert hat, hat nun 7.106 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 834.43 USD, da sich der Wert eines Inter Parfums-Papiers am 31.08.2026 auf 117.43 USD belief. Damit wäre die Investition um 16.56 Prozent gesunken.
Jüngst verzeichnete Inter Parfums eine Marktkapitalisierung von 3.77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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