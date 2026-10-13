NASDAQ Composite Index-Papier Inter Parfums-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Inter Parfums von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurde das Inter Parfums-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 31.79 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Inter Parfums-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 31.456 Anteilen. Die gehaltenen Inter Parfums-Anteile wären am 12.10.2026 3’533.50 USD wert, da der Schlussstand 112.33 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 253.35 Prozent gesteigert.

Inter Parfums wurde am Markt mit 3.60 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch