Inter Parfums Aktie 833467 / US4583341098
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lukratives Inter Parfums-Investment?
|
13.10.2026 16:02:28
NASDAQ Composite Index-Papier Inter Parfums-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Inter Parfums von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren Inter Parfums-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurde das Inter Parfums-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 31.79 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Inter Parfums-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 31.456 Anteilen. Die gehaltenen Inter Parfums-Anteile wären am 12.10.2026 3’533.50 USD wert, da der Schlussstand 112.33 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 253.35 Prozent gesteigert.
Inter Parfums wurde am Markt mit 3.60 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Inter Parfums Inc.
Analysen zu Inter Parfums Inc.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: Dow kaum bewegt -- SMI fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notiert, geht es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Der Dow tritt derweil auf der Stelle. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.