Inter Parfums Aktie 833467 / US4583341098
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22.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Inter Parfums-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Inter Parfums-Investment von vor einem Jahr verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Inter Parfums-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Inter Parfums-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Inter Parfums-Aktie an diesem Tag bei 101.51 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 9.851 Inter Parfums-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.09.2026 1’110.83 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 112.76 USD belief. Das entspricht einem Plus von 11.08 Prozent.
Inter Parfums erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3.60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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