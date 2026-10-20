Inter Parfums Aktie 833467 / US4583341098
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20.10.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier Inter Parfums-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Inter Parfums von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Inter Parfums-Investment gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Inter Parfums-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Inter Parfums-Anteile betrug an diesem Tag 98.83 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 101.184 Inter Parfums-Aktien. Die gehaltenen Inter Parfums-Anteile wären am 19.10.2026 11’610.85 USD wert, da der Schlussstand 114.75 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 16.11 Prozent.
Alle Inter Parfums-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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