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17.11.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier Inter Parfums-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Inter Parfums-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Inter Parfums-Aktie gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurde das Inter Parfums-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 83.82 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Inter Parfums-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.193 Inter Parfums-Aktien. Die gehaltenen Inter Parfums-Anteile wären am 16.11.2026 160.24 USD wert, da der Schlussstand 134.31 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 60.24 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Inter Parfums bezifferte sich zuletzt auf 4.27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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