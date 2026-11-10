NASDAQ Composite Index-Papier Inter Parfums-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Inter Parfums-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das Inter Parfums-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 31.10 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Inter Parfums-Papier investiert hätte, hätte er nun 321.543 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Inter Parfums-Anteile wären am 09.11.2026 43’781.35 USD wert, da der Schlussstand 136.16 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +337.81 Prozent.

Jüngst verzeichnete Inter Parfums eine Marktkapitalisierung von 4.32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch