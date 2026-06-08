NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intel von vor 10 Jahren verdient

Am 08.06.2016 wurden Intel-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Intel-Papier an diesem Tag 31.89 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Intel-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 313.578 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 31’097.52 USD, da sich der Wert einer Intel-Aktie am 05.06.2026 auf 99.17 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 210.98 Prozent.

Zuletzt verbuchte Intel einen Börsenwert von 499.60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch